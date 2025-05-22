Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

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Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных – военные, летчики-космонавты, представители общественных и религиозных организаций и другие выдающиеся граждане.

В частности, "Золотые звезды" героев получили военнослужащая Людмила Болилая и главврач районной больницы в Херсонской области Владимир Харлан. Звание Героя России и почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации" присвоено Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Космонавт Олег Кононенко получил орден "За заслуги перед Отечеством" І степени.

Звезда Героя Труда вручена государственному и общественному деятелю, депутату Госдумы Николаю Харитонову. Высокого символа трудовой доблести удостоен также руководитель предприятия, обеспечивающего выпуск востребованных и высокотехнологичных систем радиосвязи, Ринат Галеев. Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов тоже стал Героем Труда.

Звание "Мать-героиня" получили Мария и Ирина Ильяшенко. Свекровь и невестка представляют разные поколения одной большой, многодетной семьи.

Также среди участников церемонии были представители промышленности, здравоохранения, образования, известные артисты и музыканты.

Высшая российская награда – орден святого апостола Андрея Первозванного – вручена главе МИД Сергею Лаврову. Российский лидер отметил преданность министра стране, его напряженную работу на благо Отечества и готовность твердо отстаивать национальные интересы. По словам Путина, талант и знания Лаврова принесли ему и всей России уважение.