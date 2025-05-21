Путин лично вручил премию "Служение" главе сельсовета в Курской области

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Владимир Путин наградил главу Гирьянского сельсовета Беловского района Курской области Юрия Польского премией "Служение" в номинации "Мужество и героизм – на благо служения Родине". Об этом сообщает Life.ru.

Церемония была запланирована на 21 апреля в Москве, но она прошла не в полном объеме, так как Польский заболел. Поэтому в ходе своей поездки в Курскую область президент РФ лично вручил статуэтку лауреату.

"Я имел удовольствие вручать вашим коллегам соответствующий приз <...> И всем вручил, кроме победителя, потому что он приболел. Но сегодня он здесь", – сказал Путин.

Президент особо отметил значимость труда руководителей местных муниципалитетов. По его словам, именно на этом уровне власть испытывает "прямое столкновение" с проблемами жителей, которые требуют максимальной самоотдачи и погружения в вопрос.

Главы сельских поселений и районов, в отличие от чиновников высших эшелонов, находятся в непосредственном контакте с населением, что делает их работу наиболее сложной и ответственной. Их служение стране, отметил Путин, заслуживает глубокого признания.

Президент РФ 20 мая посетил Курскую область впервые с момента ее полного освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе своей поездки Путин встретился с волонтерами, побывал на строящейся Курской АЭС-2 и провел беседу с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

Также лидер РФ провел совещание с руководителями муниципалитетов области, поддержав идею распространить режим особой экономической зоны на всю территорию региона.

В это же время Путин добавлял, что в кабмине есть "сомнения по этому поводу", так как бизнес из других регионов может начать перерегистрироваться в безопасных районах области ради льгот.

