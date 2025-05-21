Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 20 мая посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент в ходе рабочей поездки провел встречу с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

В гуманитарном штабе российский лидер также встретился с волонтерами, которые приехали из разных регионов страны для помощи местным жителям. Участники встречи рассказали главе государства о работе волонтеров в приграничье.

Во встрече также приняли участие Хинштейн и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Кроме того, в городе Курчатов Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов области. Он посетил и строящуюся Курскую АЭС-2.

Российские войска освободили Курскую область от ВСУ 26 апреля. В тот день подразделения Вооруженных сил РФ (ВС РФ) смогли выбить противника из населенного пункта Горналь. В общей сложности на территории региона ВСУ потеряли свыше 76 тысяч военных убитыми и ранеными.

Путин уточнял, что освобождение Курской области приближает разгром неонацистского режима. Позже президент подчеркивал, что украинские военные действительно выбиты из региона, но "где-то в перелесках, в норах каких-то" прячутся разрозненные группы по 2–3 человека.