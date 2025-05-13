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Окружение президента Украины Владимира Зеленского называет вывезенных на территорию страны жителей Курской области "ценным активом". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным СВР, курян хотят обменять на что-то "более существенное, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные", в том числе на пленных бойцов националистического объединения "Азов" (признано в РФ террористическим и запрещено).

При этом Украина собирается максимально затягивать возвращение в Россию мирных жителей Курской области, указали в СВР.

"Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов – не что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности", – подчеркнуло ведомство.

Российские войска освободили Курскую область от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 апреля. В тот день подразделения Вооруженных сил РФ (ВС РФ) смогли выбить противника из населенного пункта Горналь.

Владимир Путин уточнял, что освобождение Курской области приближает разгром неонацистского режима. Позже российский лидер подчеркивал, что украинские военные действительно выбиты из региона, но "где-то в перелесках, в норах" прячутся разрозненные группы по 2–3 человека.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, в свою очередь, заявляла, что киевский режим удерживает 52 курян. Омбудсмен подчеркивала, что Украина действует с нарушением международных норм и принципов справедливости и человечности.