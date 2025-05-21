Путин встретился с Хинштейном во время визита в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе своего визита в Курскую область провел встречу с врио губернатора региона Александром Хинштейном. Об этом сообщает News.ru.

Это была первая поездка российского лидера в Курскую область с момента полного освобождения региона от украинских военных формирований.

В Кремле отмечали, что президент РФ также провел встречу в Курчатове с представителями добровольческих организаций и руководителями муниципалитетов региона. Там Путин также посетил строящуюся атомную электростанцию.

В ходе своего визита в регион российский лидер поручил сохранить выплату в размере 65 тысяч рублей для жителей Курской области до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома.

Кроме того, президент поддержал идею выделить средства на ремонт домов в регионе, которые пришли в негодность во время эвакуации.

Также Путин сообщил, что обсудит с коллегами вопрос расширения льготной ипотеки в Курской области, чтобы ее смогли получить больше местных жителей. Российский лидер напомнил, что льготная ипотека изначально вводилась в Курской области для пострадавших граждан.