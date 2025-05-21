Депутат Рады Безуглая призвала уволить Сырского после удара по полигону в Сумах

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после удара по лагерю подготовки в Сумской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию политика в телеграм-канале.

"Сколько еще гордости и смертей, чтобы Сырского уволили?" – написала Безуглая.

20 мая Вооруженные силы РФ нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю подготовки 1-й бригады спецназа в Сумской области.

По данным Минобороны России, полигон был выявлен российской армией во время разведывательной операции в районе Шостки. В результате уничтожено до 70 украинских солдат, в том числе 20 инструкторов. Также разрушения получили склад с боеприпасами и 10 единиц военной техники.

