01 мая, 10:42Культура
Владимир Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Владимир Путин присвоил советскому и российскому дирижеру, скрипачу и народному артисту СССР Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ "за особые заслуги перед страной и народом". Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовой информации.
Аналогичное звание было присвоено главному врачу городской больницы № 2 в Горловке Нелле Якуненко, а также заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра – ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрию Дикову.
Кроме того, глава государства вручил почетный знак "За успехи в труде" коллективу Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара и представителям "Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" за те достижения, которые они продемонстрировали в своей производственной деятельности.
Ранее Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Она была удостоена награды за значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России и многолетнюю безупречную дипломатическую службу.
Также российский лидер наградил орденом Почета главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России" Берла Лазара.
Владимир Путин передал вдове Героя России Сергея Чебнева медаль "Золотая звезда"