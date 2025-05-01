Владимир Путин присвоил Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ

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Владимир Путин присвоил советскому и российскому дирижеру, скрипачу и народному артисту СССР Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ "за особые заслуги перед страной и народом". Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовой информации.

Аналогичное звание было присвоено главному врачу городской больницы № 2 в Горловке Нелле Якуненко, а также заместителю научного руководителя Снежинского ядерного центра – ВНИИ технической физики имени академика Е. И. Забабахина Юрию Дикову.

Кроме того, глава государства вручил почетный знак "За успехи в труде" коллективу Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара и представителям "Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" за те достижения, которые они продемонстрировали в своей производственной деятельности.

Ранее Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Она была удостоена награды за значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России и многолетнюю безупречную дипломатическую службу.

Также российский лидер наградил орденом Почета главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России" Берла Лазара.

