Путин наградил артистку Буланову орденом "За труды в культуре и искусстве"

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Владимир Путин наградил заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову медалью "За труды в культуре и искусстве". Документ опубликован на портале правовой информации, сообщает "Радио 1".

В 1994 году певица получила премию "Овация". Кроме того, Буланова является членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. Также артистка снималась в фильмах и сериалах, в том числе в главной роли.

Вместе с тем Путин наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В указе президента России отмечается, что она была удостоена награды за значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России и за многолетнюю безупречную дипломатическую службу.

Также российский лидер наградил орденом Почета главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России" Берла Лазара.