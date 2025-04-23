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23 апреля, 15:36

Культура

Путин наградил певца Антонова и актрису Удовиченко

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин наградил певца Юрия Антонова орденом "За заслуги перед отечеством" I степени, а актрису Ларису Удовиченко – орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что Антонов и Удовиченко были награждены орденами за внесенный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также "многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Также президент наградил заместителя министра иностранных дел Александра Грушко орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, а также посла России в Саудовской Аравии Сергея Козлова орденом Почета. Подчеркивается, что дипломаты награждены за вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Кроме того, за вклад в развитие культуры и искусства Путин наградил пианиста Дениса Мацуева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также за вклад в патриотическое воспитание российской молодежи и активную общественную деятельность была удостоена ордена Почета 102-летний ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Екатерина Тутурова.

Помимо этого, за большой вклад в развитие металлургической промышленности России глава государства наградил орденом "За доблестный труд" коллектив "Норильского никеля".

Ранее Путин наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В указе президента отмечалось, что она была удостоена награды за значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России и многолетнюю безупречную дипломатическую службу.

Также российский лидер наградил орденом Почета главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России" Берла Лазара.

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