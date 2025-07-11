Алиса Фрейндлих получила орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил народную артистку СССР Алису Фрейндлих орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, сообщила пресс-служба главы города.

Отмечается, что награда была вручена по поручению Владимира Путина. Церемония прошла в Большом драматическом театре (БДТ) имени Г. А. Товстоногова. На вручении были ведущие актеры труппы БДТ, а также родственники актрисы.

Беглов признался, что выполнить поручение российского президента и вручить всенародно любимой актрисе высокую госнаграду было для него большой честью.

"От имени ленинградцев-петербуржцев хочу сказать, что мы вас любим, мы вами гордимся. Ваша доброта, интеллигентность, гостеприимство – воплощение ленинградского характера", – сказал губернатор.

В свою очередь, Фрейндлих поблагодарила всех присутствующих на церемонии. Она отметила, что всю жизнь занималась любимым делом.

"Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством", – добавила она.

Беглов отметил, что многие героини актрисы стали по-настоящему народными и навсегда останутся в памяти зрителя. Он поблагодарил Фрейндлих за талант и труд, а также пожелал ей удачи, здоровья и новых творческих успехов.

Ранее глава государства присвоил звание заслуженного деятеля искусств России художнику Василию Церетели, а также наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени ректора Театрального института имени Б. Щукина Евгения Князева. Последний удостоился награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю работу.