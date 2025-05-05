Путин отметил заслуги замглавы МИД Галузина орденом "За заслуги перед Отечеством"

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Президент России Владимир Путин наградил замглавы МИД Михаила Галузина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Указ об этом размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе сказано, что он внес большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и в течение долгих лет добросовестно трудился на дипломатической службе.

Указом также награждены орденом Дружбы: директор департамента кадров МИД РФ Андрей Иванов, директор консульского департамента Алексей Климов, послы Николай Кудашев (Сингапур) и Марат Павлов (Филиппины).

Кроме того, орденом Дружбы награждены генконсул в Бресте Олег Мурашев и замдиректора департамента МИД Олег Постников. Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов получил звание заслуженного работника дипслужбы.

Также Путин наградил ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова орденом Александра Невского. Его отметили "за заслуги в разработке государственной социально-экономической политики и многолетнюю плодотворную научную деятельность".

Комиссаров является главой РАНХиГС с 2023 года. В 2018 году его наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, а в 2023 году – орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Ранее сообщалось, что Путин наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Награды она была удостоена за ее значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России и за многолетнюю безупречную дипломатическую службу.

Кроме того, президент наградил орденом Почета главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России" Берла Лазара. В свою очередь, артистка Татьяна Буланова за вклад в развитие отечественной культуры и искусства была удостоена медали "За труды в культуре и искусстве".