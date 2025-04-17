Путин наградил Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

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Владимир Путин наградил официального представителя российского МИД Марию Захарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Документ размещен на портале правовой информации.

Награды она была удостоена за ее значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России и за многолетнюю безупречную дипломатическую службу, отмечается в указе.

Также своим указом глава РФ наградил орденом Почета главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма "Федерация еврейских общин России" Берла Лазара.

Согласно документу, наградой были отмечены его заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.

В свою очередь, артистка Татьяна Буланова за вклад в развитие отечественной культуры и искусства была удостоена медали "За труды в культуре и искусстве".

Ранее Путин наградил орденом святого апостола Андрея Первозванного главу МИД России Сергея Лаврова в его день рождение. Министр получил награду за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю плодотворную государственную работу.

До этого награду в виде ордена Почета получил музыкант Владимир Пресняков. Кроме того, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" удостоился народный артист РФ Игорь Верник за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю деятельность. Дмитрий Харатьян, в свою очередь, был награжден орденом Дружбы.