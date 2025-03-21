Путин наградил Лаврова орденом Андрея Первозванного

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Владимир Путин наградил главу МИД России Сергея Лаврова, которому 21 марта исполняется 75 лет, орденом святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ российского лидера размещен на портале правовых актов.

В документе сказано, что министр получил награду за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю плодотворную государственную работу.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Лаврова с 75-летием и назвал его символом российской дипломатии. По словам лидера республики, министр является опытным дипломатом с глубоким пониманием современных реалий, а также преданным делу профессионалом, посвятившим всю жизнь службе на благо Отечества.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии высоко ценят дружественное отношение Лаврова к стране и его усилия по развитию белорусско-российского стратегического партнерства.