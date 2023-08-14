Путин наградил главу Верховного суда РФ орденом Андрея Первозванного

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Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Из указа следует, что Лебедева наградили "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка".

14 августа председателю Верховного суда РФ исполнилось 80 лет. Свой пост он занимает с декабря 1991 года.

Ранее Путин наградил заместителя начальника Центра подготовки космонавтов, Героя России Антона Шкаплерова орденом Гагарина.

Он был удостоен им за глубокий вклад в развитие пилотируемой космонавтики, а также за проявленное при проведении полета на Международную космическую станцию мужество.

Путин учредил в РФ орден Гагарина – СМИ