Лукашенко назвал Лаврова символом российской дипломатии

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Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил главу МИД РФ Сергея Лаврова с 75-летием и назвал его символом российской дипломатии. Поздравление разместила пресс-служба лидера Белоруссии на сайте.

Лукашенко считает Лаврова опытнейшим дипломатом с глубоким пониманием современных реалий, преданным делу профессионалом, который посвятил всю свою жизнь службе на благо Отечества.

По его словам, министр в условиях беспрецедентной международной напряженности успешно отстаивает национальные интересы и активно содействует формированию более справедливого многополярного мира.

Лукашенко указал, что в Белоруссии высоко ценят дружественное отношение Лаврова к стране и его усилия по развитию белорусско-российского стратегического партнерства и укреплению Союзного государства.

Ранее президент республики заявил, что РФ никогда не потеряет Белоруссию. Он указал, что обе страны смогли в нелучшие времена сохранить единство благодаря сотрудничеству на региональном уровне. По мнению Лукашенко, если тогда Россия не поддержала "белорусские стремления", то таких отношений, как сейчас, не было бы.