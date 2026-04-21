21 апреля, 10:58

Происшествия

Погибшие в Бурятии туристы входили в состав коммерческой группы

Фото: МАХ/"Следком"

Восхождение на гору в западной Бурятии, в ходе которого трое туристов из Красноярска погибли от переохлаждения, было коммерческим. Об этом сообщили РИА Новости в красноярской краевой федерации альпинизма.

"Скорее всего, это просто туристы коммерческие... По крайней мере, у нас нет информации, что это были альпинисты из федерации, из альп-клубов", – сказал собеседник агентства.

Точная информация будет доступна после спуска группы с горы.

Ранее сообщалось, что группа туристов прибыла в поселок Монды Окинского района с целью покорить пик Мунку-Сардык. 18 апреля они отправились в путь из базового лагеря, планируя вернуться к полудню 22 апреля.

Однако в ночь на 21 апреля часть группы достигла автотрассы у подножия гор. В придорожном кафе они оставили записку, в которой говорилось о гибели трех человек во время спуска.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Спасатели уже выехали на место происшествия для эвакуации тел.

