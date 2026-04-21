Собянин поздравил московских спортсменов с успешным выступлением на Паралимпиаде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин встретился с москвичами – чемпионами и призерами XIV Паралимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо в Италии, а также их тренерами. В ходе церемонии мэр столицы вручил им сертификаты на получение премиальных выплат.

Торжественное мероприятие прошло в Мраморном зале столичной мэрии. Собянин назвал победу российской сборной уникальной.

"Наша маленькая сборная вышла на третье место, победив многих претендентов. За последние 12 лет это впервые, когда наша сборная под российским флагом и гимном выступила на этих соревнованиях", – сказал Собянин.

Мэр столицы также подчеркнул, что три четвертых побед были завоеваны представителями Москвы. Он особо отметил подвиг спортсменов и поблагодарил тренеров, которые вели и готовили их к победе.

"Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке нашей сборной. Еще раз поздравляю вас, желаю вам здоровья, силы духа, успехов", – добавил глава города.

Зимняя Паралимпиада проходила с 6 по 15 марта в Италии. В соревнованиях приняли участие 612 спортсменов из 55 стран мира.

Россию представляли 6 спортсменов – горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Они выступили под национальной символикой впервые за последние 12 лет.

В материалах пресс-службы мэра и правительства столицы отмечается, что в составе национальной команды приняли участие четыре московских спортсмена. В числе победителей и призеров: воспитанники физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" Ворончихина и Бугаев, воспитанник Московской академии лыжных гонок и биатлона Голубков.

Российская сборная заняла 3-е место в медальном зачете. На счету атлетов из России 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.

Владимир Путин наградил победителей Паралимпийских игр орденами Дружбы. Кроме того, государственными наградами были отмечены их тренеры.