В Японии заявили, что экспортное вооружение будет предназначено для обороны

Оборонная продукция, которая может быть поставлена за рубеж после снятия ограничений на экспорт оружия, будет предназначена только для обороны. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

"Речь идет не о средствах, способных наносить удары по территории других стран", – приводит слова Такаити РИА Новости.

По словам премьера, нововведение связано с ухудшением международной обстановки и необходимостью укрепления сотрудничества с партнерами. Также это важно для предотвращения возникновения конфликтов.

Такаити добавила, что Япония будет соблюдать международные рамки экспортного контроля и проводить еще более строгую проверку. Кроме того, будет обеспечиваться надлежащий контроль за использованием продукции в странах-получателях.

Правительство Японии ранее пересмотрело принципы передачи оборонного оборудования. Генсек японского кабмина Минору Кихара заявил о необходимости укрепить японскую оборонно-промышленную и технологическую базу. В результате были сняты ограничения на экспорт оружия, в том числе летального.