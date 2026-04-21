21 апреля, 14:46

В Японии заявили, что экспортное вооружение будет предназначено для обороны

Фото: 123RF.com/tang90246

Оборонная продукция, которая может быть поставлена за рубеж после снятия ограничений на экспорт оружия, будет предназначена только для обороны. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

"Речь идет не о средствах, способных наносить удары по территории других стран", – приводит слова Такаити РИА Новости.

По словам премьера, нововведение связано с ухудшением международной обстановки и необходимостью укрепления сотрудничества с партнерами. Также это важно для предотвращения возникновения конфликтов.

Такаити добавила, что Япония будет соблюдать международные рамки экспортного контроля и проводить еще более строгую проверку. Кроме того, будет обеспечиваться надлежащий контроль за использованием продукции в странах-получателях.

Правительство Японии ранее пересмотрело принципы передачи оборонного оборудования. Генсек японского кабмина Минору Кихара заявил о необходимости укрепить японскую оборонно-промышленную и технологическую базу. В результате были сняты ограничения на экспорт оружия, в том числе летального.

