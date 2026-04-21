Форма поиска по сайту
Новости

21 апреля, 14:36

Культура

Книги о Высоцком и Булгакове промаркируют в России

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В перечень изданий для обязательной маркировки вошли несколько биографических книг о Владимире Высоцком и Михаиле Булгакове. Об этом сообщили в Российском книжном союзе (РКС).

В список попали книга Владимира Новикова "Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним", а также три издания о Булгакове: "Михаил Булгаков" Алексея Варламова из серии "Жизнь замечательных людей", "Булгаков. Мои воспоминания" Любови Белозерской и "По следам Мастера и Маргариты" Екатерины Горпинко.

Согласно закону, подписанному Владимиром Путиным в 2024 году, произведения искусства и литературы, где упоминание наркотиков служит художественным целям, не подпадут под запрет на пропаганду. Однако они потребуют обязательной маркировки.

Также маркировка будет нанесена на произведения "К востоку от Эдема" Джона Стейнбека и "Гэм" Эриха Марии Ремарка, которые были переведены после 1990 года. В список, помимо указанных книг, вошли работы российских авторов Сергея Лукьяненко и Виктора Пелевина.

