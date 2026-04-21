В СК проверят книги писателя Григория Остера на сомнительные установки

Фото: depositphotos/Pakhnyushchyy​

В России проверят цикл книг писателя Григория Остера "Вредные советы" на сомнительные с педагогической точки зрения установки. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу ведомства.

21 апреля прошло заседание координационного совета СК по вопросам оказания помощи детям, которые пострадали от гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов. Как указали в ведомстве, в качестве одной из мер противодействия криминализации подростков предлагалось выявлять несовершеннолетних на стадии подготовки преступлений.

Отдельно велась дискуссия о содержании детской литературы. В качестве негативного примера были приведены произведения Остера, которые, по мнению участников мероприятия, содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки.

Помимо этого, добавили в СК, в ходе мероприятия было озвучено предложение привлекать бойцов спецоперации на Украине к обучению и воспитанию детей. В связи с этим предложено предусмотреть для них квоты, чтобы пройти педагогическую переподготовку.

Ранее сообщалось, что биографические книги о Владимире Высоцком и Михаиле Булгакове вошли в список изданий для обязательной маркировки. Речь идет о произведении Владимира Новикова "Высоцкий: Мне есть чем оправдаться перед ним", а также книгах "Михаил Булгаков" Алексея Варламова, "Булгаков. Мои воспоминания" Любови Белозерской и "По следам Мастера и Маргариты" Екатерины Горпинко.