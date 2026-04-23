Посольство Японии: Токио не рассматривает возможность поставок Киеву оружия

Япония не рассматривает возможность поставок Украине летального оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского посольства в Москве.

В диппредставительстве отметили, что Япония до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование.

"Поскольку Япония не заключала с Украиной соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, Украина не может быть получателем", – говорится в сообщении.

Дипломаты также добавили, что ситуация в Украине соответствует определению ситуации в "стране, в которой в настоящее время ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта".

Правительство Японии ранее пересмотрело принципы передачи оборонного оборудования. В результате были сняты ограничения на экспорт оружия, в том числе летального.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнула, что экспортное вооружение будет предназначено только для обороны. По ее словам, Япония будет соблюдать международные рамки экспортного контроля. Также будет обеспечиваться надлежащий контроль за использованием продукции в странах-получателях.