23 апреля, 12:07

Посольство Японии: Токио не рассматривает возможность поставок Киеву оружия

В Японии прокомментировали возможность поставок Украине летального оружия

Япония не рассматривает возможность поставок Украине летального оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского посольства в Москве.

В диппредставительстве отметили, что Япония до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование.

"Поскольку Япония не заключала с Украиной соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий, Украина не может быть получателем", – говорится в сообщении.

Дипломаты также добавили, что ситуация в Украине соответствует определению ситуации в "стране, в которой в настоящее время ведутся боевые действия в рамках вооруженного конфликта".

Правительство Японии ранее пересмотрело принципы передачи оборонного оборудования. В результате были сняты ограничения на экспорт оружия, в том числе летального.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити подчеркнула, что экспортное вооружение будет предназначено только для обороны. По ее словам, Япония будет соблюдать международные рамки экспортного контроля. Также будет обеспечиваться надлежащий контроль за использованием продукции в странах-получателях.

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

