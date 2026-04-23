В Москве выпустили рекомендации для бизнеса по внедрению роботов

Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) представил 16 рекомендаций для применения беспилотных роботов в самых разных отраслях. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подготовленные сценарии описывают беспилотные технологии и анализируют экономику их внедрения. Благодаря списку бизнесмены смогут быстро и легко начать применять роботов в своей деятельности.

Как рассказал заместитель генерального директора ФЦ БАС Александр Голяшев, рекомендации созданы, чтобы бизнесу было легче интегрировать технологии и обучить сотрудников. Таким образом, разработчики смогут адаптировать свою продукцию для реальных задач, а заказчики – протестировать ее.

Центр уже сотрудничает с предпринимателями более чем по 50 таким сценариям. Пока это пилотные проекты, но они могут привести к полноценному внедрению в основных отраслях. 16 новых рекомендаций охватывают ЖКХ, сельское хозяйство, торговлю, транспорт, строительство и логистику.

Беспилотные технологии поспособствуют повышению эффективности бизнеса. Например на 30–40% сократятся трудозатраты на повседневные процессы, повысится безопасность сотрудников, в 2–3 раза ускорится обследование объектов и территорий. Благодаря этому вырастет производительность предприятий.

Например, в сфере торговли и услуг роботы помогут быстрее обслуживать потребителей и освободят работников от многих повседневных задач. Роботы-администраторы, бариста, официанты и уборщики уже встречаются в гостиницах, ресторанах и торговых центрах.

Роботы-администраторы встречают гостей у отелей и бизнес-центров. Они могут проверять документы и бронь, предоставлять пропуска и информировать посетителей. В самые напряженные часы они разгружают сотрудников организаций и позволяют им заняться более сложными задачами.

Такой антропоморфный робот уже есть в детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Найти его можно на ресепшене.

Также на улицах и в торговых центрах нередко встречаются роботы-бариста. Они готовят кофе, лимонады, мороженое и молочные коктейли. Автоматизированные киоски есть в том числе в парке "Зарядье", а также в Московском зоопарке.

В заведениях среднего ценового сегмента столики начали обслуживать роботы-официанты, которые сами курсируют между залом и кухней. Они могут доставить блюда и унести посуду. Благодаря новым технологиям официанты получили возможность больше общаться с посетителями. При этом время ожидания сокращается на 40%.

Такого робота можно увидеть в цифровой пиццерии на юго-востоке Москвы. Он исполняет роль официанта, а роборука готовит пиццу.

Влажную уборку в бизнес-центрах или торговых комплексах все чаще выполняют автономные роботы. Они следуют по своим маршрутам и моют полы.

После настройки маршрута такие роботы сами убираются по расписанию, в том числе и по ночам. Они позволяют бизнесу снизить затраты и получить качественный результат.

Подготовленные сценарии помогут компаниям самостоятельно начать внедрять подобные технологии. Также у заказчиков есть возможность посетить испытательные площадки центра и лично увидеть, как работают такие системы. Кроме того, можно сразу задать все вопросы производителю.

Ранее столичные полицейские представили мобильные комплексы, которые смогут заняться доставкой. Проект активно прорабатывается совместно с правительством Москвы и крупными компаниями, включая "Яндекс".

Как уточнял начальник московского ГУ МВД РФ Олег Баранов, специалисты стремятся сделать роботов безопасными и удобными для всех участников дорожного движения. По его словам, максимальная скорость движения этой техники не превысит 3–5 километров в час.

