23 апреля, 11:46

Технологии

В Москве выпустили рекомендации для бизнеса по внедрению роботов

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Федеральный центр беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС) представил 16 рекомендаций для применения беспилотных роботов в самых разных отраслях. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подготовленные сценарии описывают беспилотные технологии и анализируют экономику их внедрения. Благодаря списку бизнесмены смогут быстро и легко начать применять роботов в своей деятельности.

Как рассказал заместитель генерального директора ФЦ БАС Александр Голяшев, рекомендации созданы, чтобы бизнесу было легче интегрировать технологии и обучить сотрудников. Таким образом, разработчики смогут адаптировать свою продукцию для реальных задач, а заказчики – протестировать ее.

Центр уже сотрудничает с предпринимателями более чем по 50 таким сценариям. Пока это пилотные проекты, но они могут привести к полноценному внедрению в основных отраслях. 16 новых рекомендаций охватывают ЖКХ, сельское хозяйство, торговлю, транспорт, строительство и логистику.

Беспилотные технологии поспособствуют повышению эффективности бизнеса. Например на 30–40% сократятся трудозатраты на повседневные процессы, повысится безопасность сотрудников, в 2–3 раза ускорится обследование объектов и территорий. Благодаря этому вырастет производительность предприятий.

Например, в сфере торговли и услуг роботы помогут быстрее обслуживать потребителей и освободят работников от многих повседневных задач. Роботы-администраторы, бариста, официанты и уборщики уже встречаются в гостиницах, ресторанах и торговых центрах.

Роботы-администраторы встречают гостей у отелей и бизнес-центров. Они могут проверять документы и бронь, предоставлять пропуска и информировать посетителей. В самые напряженные часы они разгружают сотрудников организаций и позволяют им заняться более сложными задачами.

Такой антропоморфный робот уже есть в детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Найти его можно на ресепшене.

Также на улицах и в торговых центрах нередко встречаются роботы-бариста. Они готовят кофе, лимонады, мороженое и молочные коктейли. Автоматизированные киоски есть в том числе в парке "Зарядье", а также в Московском зоопарке.

В заведениях среднего ценового сегмента столики начали обслуживать роботы-официанты, которые сами курсируют между залом и кухней. Они могут доставить блюда и унести посуду. Благодаря новым технологиям официанты получили возможность больше общаться с посетителями. При этом время ожидания сокращается на 40%.

Такого робота можно увидеть в цифровой пиццерии на юго-востоке Москвы. Он исполняет роль официанта, а роборука готовит пиццу.

Влажную уборку в бизнес-центрах или торговых комплексах все чаще выполняют автономные роботы. Они следуют по своим маршрутам и моют полы.

После настройки маршрута такие роботы сами убираются по расписанию, в том числе и по ночам. Они позволяют бизнесу снизить затраты и получить качественный результат.

Подготовленные сценарии помогут компаниям самостоятельно начать внедрять подобные технологии. Также у заказчиков есть возможность посетить испытательные площадки центра и лично увидеть, как работают такие системы. Кроме того, можно сразу задать все вопросы производителю.

Ранее столичные полицейские представили мобильные комплексы, которые смогут заняться доставкой. Проект активно прорабатывается совместно с правительством Москвы и крупными компаниями, включая "Яндекс".

Как уточнял начальник московского ГУ МВД РФ Олег Баранов, специалисты стремятся сделать роботов безопасными и удобными для всех участников дорожного движения. По его словам, максимальная скорость движения этой техники не превысит 3–5 километров в час.

Роботов начали использовать в московской медицине для перевозки лекарств и проб

бизнестехнологиигород

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

