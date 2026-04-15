Цифровизация и роботизация повышают производительность предприятий в Москве

Московские предприятия, которые завершили оптимизацию процессов в рамках федерального проекта "Производительность труда", масштабируют достигнутые результаты с помощью технологических решений, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она отметила, что при поддержке АНО "Мосстратегия" 10 компаний Москвы реализовали проекты по цифровой трансформации, позволившие сократить долю ручного труда и повысить эффективность ключевых процессов. Кроме того, с 2025 года столичным предприятиям – участникам федпроекта доступна бесплатная экспертная поддержка проектов по цифровизации и роботизации.

Эксперты помогают провести диагностику процессов, определить потребности производства в цифровых и роботизированных решениях, подобрать их и рассчитать экономическую эффективность. Помимо этого, они оказывают консультационную помощь на всех этапах внедрения.

"Как показал опыт более 450 участников федерального проекта, инструменты бережливого производства помогают найти внутренние резервы компании и дают быстрый экономический эффект. Но чтобы его масштабировать и обеспечить долгосрочный рост производительности, нужно внедрять технологические решения", – подчеркнула Багреева.

Экспертной поддержкой воспользовались предприятия отраслей обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики. Например, на предприятии по производству металлоконструкций развернули систему цифрового мониторинга. Она дает возможность контролировать загрузку оборудования в реальном времени, что снизило застои производства на 45% и увеличило загрузку оборудования в реальном времени.

Кроме того, внедрение автономных палетных роботов в работу склада позволило логистической компании полностью автоматизировать перемещение грузов и снизить общую долю ручного труда в складских работах, что обеспечило высокую точность логистических операций и существенное снижение издержек, связанных со случайным повреждением продукции.

На строительной площадке электросетевой компании, в свою очередь, ввели систему мониторинга персонала на базе персональных носимых устройств, таких как умные часы. Это обеспечило контроль рабочего времени в онлайн-режиме, а также прозрачность действий персонала на строительных объектах. Благодаря этому потери рабочего времени из-за простоев и лишних перемещений сократились на 30%.

В то же время использование систем машинного зрения на базе нейросетей автоматизировало приемку и отгрузку товаров одной транспортно-логистической компании. В режиме реального времени искусственный интеллект идентифицирует грузы, исключая ошибки ручного ввода и повышая скорость обработки заказов. Предприятию удалось на 40% сэкономить площадь склада и снизить издержки, связанные с человеческим фактором.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что столица перейдет на проектирование всех новых объектов в цифровом формате к концу 2026 года. По его словам, цифровые модели позволяют существенно ускорить проектирование и повысить качество за счет выявления ошибок на ранних стадиях.

