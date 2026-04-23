Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 11:46

Город

Более 1 тыс партнерских интеграций состоялось в рамках сезонных проектов Москвы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Более 1 тысячи партнерских интеграций состоялось в рамках сезонных проектов Москвы в 2025–2026 годах, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В 2025 году в рамках проекта "Лето в Москве" бизнес организовывал мероприятия и создавал собственные тематические площадки более 450 раз.

Например, SberDevice приглашал всех желающих в игровую зону с приставками, "Вкусвилл" стал партнером пикниковых зон и организовывал мастер-классы, а зоомагазин "Четыре лапы" открыл груминг-зоны для питомцев.

Проект "Зима в Москве" 2025–2026 тоже продемонстрировал, как эффективно работают вместе город и бизнес – участие приняли более 8,9 тысячи компаний. Партнеры города вложили в него 1,5 миллиарда рублей и реализовали более 670 совместных проектов.

В частности, сервис "Яндекс Пэй" оборудовал интерактивные зоны "Станция тепла" и угощал москвичей горячими напитками на катках, а проект "Тимати & Majestic" стал партнером катка и организовал пространство с мероприятиями и диджей-сетами в парке "Красная Пресня".

Кроме того, бизнес приглашают принять участие в проекте "Лето в Москве" в качестве партнеров и соорганизаторов главного события предстоящего сезона. Жители и гости города смогут открыть столицу с нового ракурса, а компании-партнеры получат доступ к широкой аудитории.

Ранее сообщалось, что участие ведущих банков страны в мероприятиях проектов "Зима в Москве" и "Лето в Москве" стало примером успешной интеграции крупного бизнеса в масштабные сезонные городские проекты.

При поддержке музыкального стримингового сервиса "Звук" на Болотной площади проходили вечеринки, а на главной сцене павильона каждую среду Сбер организовывал тематические мероприятия для предпринимателей.

бизнесгород

