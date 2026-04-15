15 апреля, 11:59

Экономика

Ведущие банки России успешно интегрировались в сезонные городские проекты Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участие ведущих банков страны в мероприятиях проектов "Зима в Москве" и "Лето в Москве" стало примером успешной интеграции крупного бизнеса в масштабные сезонные городские проекты, передает портал мэра и правительства столицы.

Например, сервисы экосистемы Сбера в 2025 году были успешно интегрированы в проект "Лето в Москве". При поддержке онлайн-кинотеатра Okko рядом с арт-павильоном "Зеленый маркет" на Болотной площади каждый четверг проходили бесплатные вечерние киносеансы под открытым небом. При этом гости получили в подарок перекусы от службы доставки Сбера "Самокат".

Кроме того, при поддержке музыкального стримингового сервиса "Звук" на Болотной площади проходили вечеринки, а на главной сцене павильона каждую среду Сбер организовывал тематические мероприятия для предпринимателей.

"Опыт участия в проекте "Лето в Москве" показал, как важно совмещать инновационные инициативы с реальными возможностями для людей и бизнеса <...> Я уверен, что такие проекты задают правильный вектор: столица становится городом, где инновации работают на жителей, а компании получают возможности для развития", – указал председатель Московского банка Сбербанка Герман Барг.

При этом партнером арт-павильона "Фабрика подарков" в рамках "Зимы в Москве" стал Альфа-Банк, который брендировал бесплатный каток на Болотной площади вместимостью до 500 человек. В арт-павильоне горожане и туристы могли бесплатно создать банковскую карту с персональной гравировкой.

Кроме того, финансовая организация организовала встречу "Новый бизнес-год", на которой собрались более 500 предпринимателей столицы, а во время празднования китайского Нового года в Москве любой желающий мог принять участие в бесплатных мастер-классах от Альфа-Банка.

"Арт-павильон на Болотной площади наглядно подтвердил: столичные компании создают отличные продукты, а наша задача – вовремя дать им инструменты для развития. Мы увидели на этой площадке сотни людей, которые горят своим делом и продолжают строить бизнес, несмотря на любые вызовы", – сказала руководитель дирекции бизнес-маркетинга малого и микробизнеса Альфа-Банка Елена Нарышкина.

В рамках нового сезона проекта "Лето в Москве" предприниматели смогут выступить партнерами и соавторами крупных городских мероприятий. Такие проекты помогают бизнесменам увеличить продажи и привлечь новых покупателей. Кроме того, предприниматели могут пользоваться готовой инфраструктурой и оборудованием.

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
экономикагород

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

