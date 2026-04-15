15 апреля, 15:24

Стены памяти появятся в регионах России в рамках акции "Бессмертный полк"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стены памяти будут открыты во всех российских регионах в рамках акции "Бессмертный полк". Об этом рассказал исполняющий обязанности исполнительного директора Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Артемий Киселев.

По его словам, в этом году планируется более 15 тысяч мест размещения.

"Это, конечно, учреждения культуры, это образовательные учреждения, университеты, школы, колледжи, детские сады. Для того, чтобы максимально доступно можно было прийти и в таком формате тоже оставить и сохранить память о своем герое", – приводит слова Киселева Агентство "Москва".

Акция будет проводиться с 1 по 11 мая. Киселев уточнил, что с начала майских праздников уже можно будет оставлять свои портреты на стенах.

Кроме того, к "Бессмертному полку" и к организации акции также присоединяются за рубежом.

Ранее стало известно, что формат проведения акции "Бессмертный полк" в 2026 году в регионах будет зависеть от ситуации с безопасностью. Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков пояснил, что мероприятие пройдет в очном формате, если будет позволять обстановка. В противном случае акция будет проведена в онлайн-формате.

