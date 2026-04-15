РИА Новости: Алла Пугачева отпразднует день рождения на Кипре в кругу семьи

Певица Алла Пугачева планирует отпраздновать свой день рождения на Кипре в кругу семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Пугачевой 15 апреля исполнилось 77 лет. Как рассказал собеседник журналистов, праздник пройдет в заведении Лимасола. В этот день его специально закроют от других посетителей, чтобы артистка могла провести время с близкими.

По словам источника, средний чек в данном заведении составляет около 200–250 тысяч рублей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщал, что певица может вернуться в Россию 15 апреля, чтобы отпраздновать день рождения. Тогда он отметил, что это информация "из первых уст". Однако позже его слова опровергла представитель артистки Елена Чупракова.

