МВД: замена серии и номера паспорта не позволяет использовать его в криминальных целях

Замена серии и номера паспорта не позволяет использовать аннулированный документ в криминальных целях, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ее телеграм-канал.

Министерство внутренних дел получило предложения по усовершенствованию российских паспортов. Было предложено в том числе сохранять серию и номер документа за человеком пожизненно, а также упразднить реквизиты.

Как уточнила Волк, реквизиты паспорта относятся именно к бланку документа, а заготовить нужное число бланков заранее невозможно. Кроме того, паспорт могут поменять не только по естественным причинам, но и в случае кражи документа.

Также представитель МВД выступила против отмены кода паспорта и места его выдачи, так как эти данные обеспечивают контроль за выдачей документов и упрощают их проверку.

Ранее депутаты партии "Новые люди" обратились с инициативой освободить россиян от уплаты штрафов за случайное повреждение или утрату паспорта гражданина России. Предложение было направлено на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

По мнению чиновников, нововведения позволят не только обеспечить принцип справедливости и снизить финансовую нагрузку на граждан, но также устранить избыточность административных мер.