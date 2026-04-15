В Иране опровергли согласование даты следующего раунда переговоров с США

Фото: 123RF.com/diy13

Дата второго раунда переговоров Ирана и США до сих пор не назначена. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи.

Дипломат также не подтвердил сообщения о договоренности по продлению режима прекращения огня.

"Консультации ведутся исключительно через пакистанского посредника", – приводит слова Багаи агентство Mehr.

Он также отметил, что Иран считает неразумными и нереалистичными взгляды, которые США изложили в ходе первого раунда переговоров в Пакистане.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал израильские и американские объекты в регионе. В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил о вводе режима прекращения огня сроком на две недели.

Переговоры об урегулировании конфликта прошли в Пакистане 11 апреля, однако стороны так и не смогли прийти к каким-либо договоренностям. Позже Трамп сообщил, что следующий раунд переговоров может пройти в ближайшие два дня также в Пакистане.