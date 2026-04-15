15 апреля, 08:21

Политика

Иран начал восстанавливать входы к подземным ракетным складам после атак США

Фото: depositphotos/trekandshoot​

Иранские власти воспользовались перемирием для начала работ по восстановлению и расчистке входов в подземные ракетные арсеналы, пострадавшие от атак со стороны США и Израиля. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал CNN.

По данным американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок уцелела после месяца интенсивных боевых действий. Спутниковые данные, в частности, фиксируют строительные работы на базах вблизи Хомейна и к югу от Тебриза, где техника разбирает завалы у входов в заблокированные туннели.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе. Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане 11–12 апреля. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе.

После переговоров в Пакистане, которые ни к чему не привели, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет останавливать все суда, которые пытаются пройти Ормузский пролив. Глава Белого дома поручил вычислять и перехватывать все корабли в международных водах, которые заплатили Ирану сбор за проход по проливу.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

