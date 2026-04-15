Иран начал восстанавливать входы к подземным ракетным складам после атак США

Иранские власти воспользовались перемирием для начала работ по восстановлению и расчистке входов в подземные ракетные арсеналы, пострадавшие от атак со стороны США и Израиля. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал CNN.

По данным американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок уцелела после месяца интенсивных боевых действий. Спутниковые данные, в частности, фиксируют строительные работы на базах вблизи Хомейна и к югу от Тебриза, где техника разбирает завалы у входов в заблокированные туннели.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе. Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане 11–12 апреля. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе.

После переговоров в Пакистане, которые ни к чему не привели, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет останавливать все суда, которые пытаются пройти Ормузский пролив. Глава Белого дома поручил вычислять и перехватывать все корабли в международных водах, которые заплатили Ирану сбор за проход по проливу.