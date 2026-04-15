Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

15 апреля, 15:26

В мире

У жительницы США обнаружили три вида рака после измены мужа

Фото: depositphotos/sudok1

Американка Эйлин Макгилл Фокс заразилась вирусом папилломы человека (ВПЧ) и заболела тремя видами онкологии после измены супруга. Об этом она рассказала изданию Tampa Bay.

По словам женщины, она узнала о неверности в 2017 году, после чего направилась на обследование. В тот момент тесты ничего не показали, однако через год во время планового осмотра у нее нашли ВПЧ. Затем Фокс диагностировали рак вульвы, шейки матки и анального канала.

Американка уверена, что к заболеваниям привел ВПЧ. Как она подчеркнула, врачи рассказали ей, что вирус способен не проявляться на протяжении долгого времени, после чего провоцировать развитие рака.

"Если это могло случиться с женщиной, которая была в браке 30 лет, значит, это может случиться с кем угодно", – сказала собеседница издания.

Женщина проходила лечение в течение 8 лет и занималась просветительской деятельностью.

Ранее донор биоматериала, оказавшийся носителем мутации, приводящей к раку, стал отцом как минимум 197 детей в нескольких странах Европы. Неназванный студент под псевдонимом Кьельд в 2005 году стал донором в Европейском банке спермы. Позже в 10–19% сперматозоидов мужчины выявили мутацию в гене TP53, который должен подавлять образование злокачественных опухолей.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика