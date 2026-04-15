Новости

Новости

15 апреля, 16:51

Транспорт

Прокат электросамокатов запретили в Раменском округе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прокат электросамокатов будет запрещен в Раменском городском округе Московской области с 20 апреля, сообщается на официальном портале муниципалитета.

Уточняется, что такое решение было принято комиссией по безопасности дорожного движения из-за постоянных нарушений правил парковки, отсутствия контроля со стороны операторов кикшеринга и прямой угрозы безопасности пешеходов.

Допускается, что арендные самокаты могут вернуться на улицы Раменского округа, но при условии, что компании согласуют с администрацией места для парковок, а также подпишут соглашение о строгом соблюдении ПДД.

"Современный транспорт не должен создавать препятствий и опасных ситуаций для пешеходов", – резюмировали в сообщении.

Ранее работу средств индивидуальной мобильности (СИМ) запретили в подмосковных Котельниках. В числе причин указывались плохая работа операторов и неприспособленность улиц и дорог населенного пункта для электросамокатов.

Аналогичное решение приняли в Люберцах. Запрет также действует в Дзержинском, Томилине, Краскове, Малаховке, Октябрьском, Островцах и Мирном. Только за прошлый год в муниципалитете зарегистрировали 18 ДТП с участием СИМ.

Прокат электросамокатов запрещен в Раменском округе с 20 апреля

