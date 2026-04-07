В Москве к ответственности привлекли девушек, сбивших на самокате пенсионера

Фото: телеграм-канал "ЧЕРТАНОВО"

В Москве к ответственности привлекли подростков, сбивших на электросамокате пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Выяснилось, что две девушки ехали на одном электросамокате в районе Чертаново. В результате они сбили пенсионера, который получил серьезные травмы. Личность подростков была установлена с помощью камер видеонаблюдения. Им был выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, аккаунт злоумышленниц в сервисе был заблокирован. Помимо этого, следователи возбудили уголовное дело.

Дептранс Москвы напомнил горожанам правила пользования электросамокатами. В частности, арендовать их могут лишь те, кому уже исполнилось 18 лет. Кататься на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) может только один человек. При этом передавать транспорт детям и подросткам нельзя.

"Пожалуйста, соблюдайте правила поездок на электросамокатах. Невнимательность и спешка могут стоить здоровья вам и окружающим и обернуться не только серьезными травмами, но и правовыми последствиями. Ни один случай нарушения не остается безнаказанным", – сказано в сообщении.

Ранее мужчина на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину на улице Маршала Кутукова в Москве. Ее здоровью причинен тяжкий вред.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 29-летнего мужчины. Ему вменили в вину нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело передано в суд.

