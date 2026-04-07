07 апреля, 11:28

В Москве к ответственности привлекли девушек, сбивших на самокате пенсионера

В Москве к ответственности привлекли подростков, сбивших на электросамокате пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Выяснилось, что две девушки ехали на одном электросамокате в районе Чертаново. В результате они сбили пенсионера, который получил серьезные травмы. Личность подростков была установлена с помощью камер видеонаблюдения. Им был выписан штраф в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, аккаунт злоумышленниц в сервисе был заблокирован. Помимо этого, следователи возбудили уголовное дело.

Дептранс Москвы напомнил горожанам правила пользования электросамокатами. В частности, арендовать их могут лишь те, кому уже исполнилось 18 лет. Кататься на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) может только один человек. При этом передавать транспорт детям и подросткам нельзя.

"Пожалуйста, соблюдайте правила поездок на электросамокатах. Невнимательность и спешка могут стоить здоровья вам и окружающим и обернуться не только серьезными травмами, но и правовыми последствиями. Ни один случай нарушения не остается безнаказанным", – сказано в сообщении.

Ранее мужчина на электровелосипеде сбил 76-летнюю женщину на улице Маршала Кутукова в Москве. Ее здоровью причинен тяжкий вред.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 29-летнего мужчины. Ему вменили в вину нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело передано в суд.

Читайте также


происшествиятранспортгород

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

