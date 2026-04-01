01 апреля, 20:06

Транспорт

Прокат самокатов ограничили в подмосковных Люберцах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В подмосковных Люберцах ограничили работу кикшеринговых компаний по аренде электросамокатов. Решение было принято в целях обеспечения безопасности, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Запрет также действует в Дзержинском, Томилине, Краскове, Малаховке, Октябрьском, Островцах и Мирном.

По словам Волкова, за прошлый год было зарегистрировано 18 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Среди пострадавших числятся 9 детей от 12 до 16 лет. Одно из происшествий закончилось смертью взрослого, отметил он.

"Также мы получили более сотни жалоб жителей на работу сервисов, на нарушения парковки электросамокатов: их бросали на газонах, в проездах жилых дворов и на пешеходных зонах", – добавил Волков в MAX.

Компании смогут возобновить деятельность только после полного согласования мест для парковок, порядка работы и взаимодействия с администрацией и ГАИ, уточнил глава муниципалитета.

Ранее эксперт РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что с началом сезона проката самокатов активизировались мошенники, использующие схему с поддельными QR-кодами. Он пояснил, что злоумышленники наклеивают их поверх оригинальных или рядом с ними.

При сканировании пользователь попадает на поддельный сайт, визуально похожий на страницу аренды, где у него выманивают данные банковской карты или доступ к аккаунту.

