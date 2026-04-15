В Прибалтике возмутились цитатой Лукашенко о литовцах

Прибалтийское издание Delfi раскритиковало высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о литовцах, назвав его оскорбительным, передает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал журналистов.

"И политическая какая выгода (от роста экономических показателей. – Прим. ред.): нос утерли этим лабусам и прочим мудакам", – сказал Лукашенко в ходе совещания в Краснополье по вопросам развития юго-востока Могилевской области.

В издании напомнили, что слово "лабус" использовалось как оскорбительное обозначение литовцев в советский период. При этом они указали на то, что данное слово происходит от литовского labas и переводится как "здравствуйте".

Ранее Лукашенко рассказал военным, что суть его "диктатуры" в том, что он не допускает заигрывания с подчиненными. Он добавил, что его подчиненные сами должны решать, хорошо это или плохо, и предложил определиться с этим, когда будут президентские выборы. При этом белорусский лидер подчеркнул, что "врать не позволит".

