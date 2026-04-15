15 апреля, 17:41Происшествия
Число жертв стрельбы в школе на юго-востоке Турции возросло до 9
Число жертв стрельбы в школе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции возросло до 9, сообщил глава МВД Мустафа Чифтчи.
Отмечается, что 8 из погибших – ученики. Чифтчи добавил, что в настоящий момент на лечении находятся 13 человек, из них 6 в критическом состоянии.
Об инциденте стало известно в среду, 15 апреля. По информации СМИ, нападение совершил ученик этой же школы. Один из учителей образовательного учреждения смог обезвредить нападавшего.
Сообщалось, что среди жертв нападения оказался 1 преподаватель. На тот момент было известно о 20 раненых.