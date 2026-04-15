Регистрация на Московский марафон началась в столице

В столице началась регистрация на Московский марафон. Забег состоится 26 и 27 сентября, сообщила пресс-служба "Бегового сообщества".

Поддержку в организации забега окажут правительство Москвы и департамент спорта. Ожидается, что в этом году участие в марафоне примут более 50 тысяч бегунов.

26 сентября участникам предстоит пройти дистанцию на 10 километров, также состоится детский забег. Основная марафонская дистанция, а также корпоративная и студенческая эстафеты запланированы на 27 сентября.

"Для нас Московский марафон – это событие, которое давно стало больше, чем просто марафон. В этом году мы хотим сделать его еще масштабнее, удобнее и интереснее для участников, зрителей и гостей", – отметил директор марафона и сооснователь "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

Кроме того, с 24 по 26 сентября в рамках марафона будет работать "Спортивная выставка". Основная регистрация продлится до 18 августа.

Кроме того, 25 и 26 апреля в Москве состоится полумарафон. В программе – дистанции 5 и 21,1 километра, корпоративная и студенческая эстафеты, а также детские забеги.

В этом году около 40% участников выйдут на старт впервые, при этом значительная часть из них ранее вообще не участвовала в забегах "Бегового сообщества". Ожидаются участники из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов.