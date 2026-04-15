В США прожившие вместе 70 лет супруги умерли с разницей в девять часов

В США прожившие вместе 70 лет 93-летний Джон Трайс и его 91-летняя жена Элис умерли с разницей в девять часов, сообщает WSMV.

Трайс умер около часа дня 9 апреля, а его супруга – в десять часов вечера. В последние часы жизни они были у себя дома, где прожили вместе 60 лет.

Как рассказала дочь супругов Анджела, ее родители познакомились на танцах в Грин-Хиллз и с тех пор были неразлучны.

"Ни один из них в самом деле не захотел бы жить без другого, им и не пришлось", – поделилась она.

Анджела добавила, что ее отец всегда говорил: "Ставьте Бога на первое место и будьте рядом друг с другом".

Ранее в Китае 90-летний Чжан Чжунъи проехал всю страну на трехколесном велосипеде после того, как потерял всю семью. В 1990-х он остался один и покинул родной город в провинции Хэнань, чтобы справиться с горем и обрести "душевный покой".

За 30 лет он проехал тысячи километров. Чжунъи добавил, что хочет провести остаток своей жизни в путешествиях.