Новости

Новости

15 апреля, 17:37

В США прожившие вместе 70 лет супруги умерли с разницей в девять часов

Фото: 123RF.com/yuliiahurzhos

В США прожившие вместе 70 лет 93-летний Джон Трайс и его 91-летняя жена Элис умерли с разницей в девять часов, сообщает WSMV.

Трайс умер около часа дня 9 апреля, а его супруга – в десять часов вечера. В последние часы жизни они были у себя дома, где прожили вместе 60 лет.

Как рассказала дочь супругов Анджела, ее родители познакомились на танцах в Грин-Хиллз и с тех пор были неразлучны.

"Ни один из них в самом деле не захотел бы жить без другого, им и не пришлось", – поделилась она.

Анджела добавила, что ее отец всегда говорил: "Ставьте Бога на первое место и будьте рядом друг с другом".

Ранее в Китае 90-летний Чжан Чжунъи проехал всю страну на трехколесном велосипеде после того, как потерял всю семью. В 1990-х он остался один и покинул родной город в провинции Хэнань, чтобы справиться с горем и обрести "душевный покой".

За 30 лет он проехал тысячи километров. Чжунъи добавил, что хочет провести остаток своей жизни в путешествиях.

Читайте также


за рубежом

Главное

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

