В Китае 90-летний мужчина проехал всю страну на велосипеде, когда потерял семью

В Китае 90-летний мужчина по имени Чжан Чжунъи проехал всю страну на трехколесном велосипеде после того, как потерял всю семью, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

В 1990-х Чжунъи остался один и покинул родной город в провинции Хэнань, чтобы справиться с горем и обрести "душевный покой". За 30 лет он проехал тысячи километров. По словам мужчины, он долго избегал возвращения домой, так как боялся снова пережить старую боль, однако теперь он "отпустил прошлое". Он также добавил, что хочет провести остаток своей жизни в путешествиях.

При этом в СМИ отметили, что память у него слабеет и он не всегда может вспомнить точный адрес своего дома, но все равно продолжает передвигаться по национальным трассам. Чжунъи помогают незнакомцы – они делятся с ним едой, одеждой и подсказывают дорогу. Мужчина в свою очередь старается помогать тем, что его велосипед увешан объявлениями о людях, пропавших без вести.

