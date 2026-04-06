06 апреля, 14:35

В мире

В Китае 90-летний мужчина проехал всю страну на велосипеде, когда потерял семью

Фото: scmp.com

В Китае 90-летний мужчина по имени Чжан Чжунъи проехал всю страну на трехколесном велосипеде после того, как потерял всю семью, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на South China Morning Post.

В 1990-х Чжунъи остался один и покинул родной город в провинции Хэнань, чтобы справиться с горем и обрести "душевный покой". За 30 лет он проехал тысячи километров. По словам мужчины, он долго избегал возвращения домой, так как боялся снова пережить старую боль, однако теперь он "отпустил прошлое". Он также добавил, что хочет провести остаток своей жизни в путешествиях.

При этом в СМИ отметили, что память у него слабеет и он не всегда может вспомнить точный адрес своего дома, но все равно продолжает передвигаться по национальным трассам. Чжунъи помогают незнакомцы – они делятся с ним едой, одеждой и подсказывают дорогу. Мужчина в свою очередь старается помогать тем, что его велосипед увешан объявлениями о людях, пропавших без вести.

Ранее житель Сингапура вместе с женой отправился в Китай, чтобы вместе с родными встретить Новый год по лунному календарю. В начале марта он вернулся в Сингапур и был удивлен, когда заметил в своей комнате женщину, лежавшую в кровати с обнаженной грудью.

Девушка испугалась и попросила мужчину выйти. После этого она оделась и оперативно вышла из помещения. Мужчина из-за случившегося решил позвонить арендодателю, чтобы прояснить ситуацию. Тот, в свою очередь, заявил, что в комнате отдыхала подруга домработницы.

Читайте также


за рубежом

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

