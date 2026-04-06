06 апреля, 15:17

Шоу-бизнес

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич поженились

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/pokrov90

Блогеры Аня Покров и Артур Бабич поженились. Соответствующие кадры появились в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Покров.

По данным издания Super.ru, брак пары был зарегистрирован 6 апреля во Дворце бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге. Гостей и свидетелей на церемонии не было.

Предварительно, торжество в честь бракосочетания пройдет 4 июня в семейном кругу. Блогеры уже выбрали место, где состоится празднование, а также стилистику мероприятия. По словам Покров, экономить пара не планирует.

"Надо делать все по красоте, но делать для друзей, для родственников, чтобы они потом вспоминали, как было классно", – заявила Покров в интервью "Звездачу".

Покров и Бабич начали встречаться в мае 2020 года. Однако об их отношениях стало известно лишь в августе 2022 года. В мае 2025-го блогер сделал девушке предложение.

При этом слухи о помолвке пары появились в декабре 2022 года, когда девушка поделилась моментами со своего 23-летия. Она отпраздновала день рождения с Бабичем в Лас-Вегасе и разместила фото букета цветов и коробки с кольцом.

