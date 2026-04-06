Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 14:40

Туризм

Стартовал новый сезон турпроекта "По пути великих открытий" для юных москвичей

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве стартовал очередной сезон образовательно-туристского проекта "По пути великих открытий", который объединяет школьников и студентов колледжей с педагогами для разработки и прохождения исследовательских экспедиций. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки.

Проект предполагает самостоятельное создание участниками маршрутов своих путешествий. Причем результаты наблюдений, сделанных во время походов, представляются на научной конференции.

"Это позволит им получить одновременно туристский и исследовательский опыт, а также лучше узнать историю и природу страны. Проект действует в столице с 2022 года. Всего в нем приняли участие более 7,5 тысячи человек – школьников и студентов колледжей в возрасте от 10 до 18 лет вместе с педагогами", – отметили в ведомстве.

В текущем году ребятам предлагаются четыре направления для реализации своих идей. Например, трек "Путь исследователя" подразумевает изучение исторических, культурных и природных достопримечательностей России, а "Путь волонтера" акцентирует внимание на экологических и социальных инициативах.

В свою очередь, в рамках направления "Путь первооткрывателя" школьники разрабатывают и тестируют туристические маршруты, вдохновляясь биографиями знаменитых путешественников. Трек "Путь героя" помогает узнать о жизни и достижениях выдающихся личностей, которые внесли вклад в развитие страны.

Реализация проекта проходит в несколько этапов. Сначала участники подают заявки и выбирают интересующее их направление. В апреле совместно с педагогами они проходят онлайн-обучение и разрабатывают концепцию будущего маршрута. Команды, планирующие многодневные походы, дополнительно участвуют в туристических соревнованиях для подтверждения своей готовности.

После этого учащиеся отправляются в экспедиции, где проводят исследования, фиксируют результаты на фото и видео, а также делятся своими впечатлениями в соцсетях и продолжают развивать свои проекты.

Например, о своих впечатлениях рассказал ученик школы № 709 имени дважды Героя Социалистического Труда В. И. Долгих Тимофей Чешля, отправившийся в путешествие по Якутии. Особенно он выделил сплав по рекам Синей и Лене в тайге, где ему удалось увидеть Синские и Ленские столбы.

Не меньшее впечатление на него произвели и музеи Якутска. В частности, в Музее мамонта он увидел останки древних животных, включая, шерстистых носорогов и бизонов, а также узнал об их жизни. Музей алмазов, в свою очередь, удивил редкой коллекцией камней и ювелирных изделий, а также информацией о процессе добычи и обработки кристаллов.

"Путешествие открыло Якутию как край контрастов и пробудило желание путешествовать дальше", – добавил юноша.

Ранее в Москве стартовал отбор школьников и студентов колледжей в Большую арктическую экспедицию. Ребята отправятся на мыс Челюскин летом этого года, всего отберут 14 москвичей.

Прошедшие отбор участники разделятся на два отряда: один займется благоустройством мемориального кладбища полярных летчиков и зимовщиков, второй будет работать по заданиям ведущих научных институтов. Кроме того, к проекту присоединился Государственный архив России.

туризмгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика