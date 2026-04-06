Блогер Лерчек появилась на видео в парике и с сыном

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), страдающая от онкологии, снялась в парике и с младшим сыном, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини.

В ролике блогер сидит на диване вместе с ребенком, на ней надеты парик с длинными волосами и пижама. Девушка со слезами на глазах поблагодарила поклонников за поддержку.

"Всем спасибо за поддержку! Я просто чувствую каждое слово, всю свою энергию, которую вы отправляете. Я очень люблю эту жизнь и обязательно буду жить вашими молитвами", – сказала Чекалина.

Ее экс-супруг Артем Чекалин, в свою очередь, рассказал Shot, что их общие дети, 10-летние двойняшки и 3-летний сын, тяжело переживают болезнь матери. Большую часть времени дети проводят с отцом, а с Лерчек видятся, когда ее ненадолго выпускают из больницы.

Мужчина добавил, что дети часто плачут перед сном. Кроме того, однажды он "сам всплакнул" вместе с дочерью.

О болезни Чекалиной стало известно после рождения четвертого ребенка от Сквиччиарини в феврале 2026 года. Сначала медики нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка четвертой стадии.

Блогер начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Ей также провели операцию по удалению новообразования в позвонках.

В связи с заболеванием Лерчек суд по ходатайству прокуратуры смягчил меру пресечения – домашний арест заменили на запрет определенных действий. Блогеру разрешили пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов.

Уголовное дело в отношении нее также приостановили до выздоровления. 31 марта Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве Лерчек в связи с погашением задолженности по налогам.

Лерчек и ее бывший муж обвиняются в выводе за границу свыше 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Под домашний арест их отправили осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, а ее экс-супруг сознался в неуплате налогов, но отрицал причастность к выводу средств.

