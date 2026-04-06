06 апреля, 15:10

Слова "гот " и "блудонатр " прозвучали в эфире радиостанции "Судного дня"

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Специалисты сообщили о двух новых таинственных сообщениях, прозвучавших в эфире радиостанции "Судного дня", также известной как "жужжалка". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост телеграм-канала "УВБ-76 Логи".

Активность вещателя удалось поймать в 11:40 по московскому времени в понедельник, 6 апреля. В этот момент было передано слово "гот", а сразу следом – "блудонатр".

Радиостанция УВБ-76 получила свое прозвище "жужжалка" благодаря своим монотонным гудящим звукам. Время от времени гудение прерывается и в эфире звучат слова на русском языке.

Соответствующее название связано с конспирологической теорией о том, что вещатель может быть частью системы "Мертвая рука". На Западе так называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом, которая активируется в случае гибели руководства страны.

Однако официальные лица утверждают, что радиостанции не используются в этой системе. Радиолюбители же полагают, что кодовые слова могут применяться силовыми и военными структурами для обмена информацией.

