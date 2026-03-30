Слово "шейх" прозвучало в эфире радиостанции "Судного дня"

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир слово "шейх". Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.

Сигнал был зафиксирован в понедельник, 30 марта, в 13:01 по московскому времени.

До этого радиостанция выходила в эфир 26 марта. Тогда в 13:10 по московскому времени можно было услышать слово "шмон".

Также радиостанция проявляла активность 12 марта. Тогда она передала сразу несколько сигналов. Сначала прозвучало послание "страх катет". Через некоторое время в эфире зафиксировали слова "перова" и "надевание".

