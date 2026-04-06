Застрявших под землей работников шахты "Белореченская" в ЛНР подняли на поверхность

Всех работников шахты "Белореченская" в Луганской Народной Республике (ЛНР), которые остались под землей после украинской атаки, подняли на поверхность. Об этом сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.

По его словам, все они находятся в безопасности. Благодаря спасателям и ремонтным бригадам удалось максимально быстро восстановить энергоснабжение и эвакуировать горняков.

Пострадавших нет, помощь врачей никому не понадобилась, добавил он. Пасечник подчеркнул, что шахтеры проявили стойкость и мужество в таких тяжелых условиях.

6 апреля стало известно, что 41 работник шахты в ЛНР остался под землей после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара повредилась электроподстанция, что привело к аварийному отключению света. Через некоторое время с шахтерами удалось наладить связь.

