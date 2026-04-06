SHOT: осужденный по делу о теракте в "Крокусе" покончил с собой в СИЗО

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников (Юсуфзода Якубджони Давлатхон внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Осужденный по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Юсуфзода Якубджони Давлатхон (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) покончил с собой в СИЗО "Матросская тишина", сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, попытку самоубийства он принял ночью. Врачи доставили осужденного в медучреждение. Его пытались реанимировать несколько часов, но спасти не удалось. В SHOT добавили, что сейчас ГУ ФСИН проводит проверку.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 150 человек.

По делу о диверсии проходили 19 фигурантов. Следствие считает, что преступление организовали спецслужбы Украины, которые собирались дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное заключение, в том числе четыре исполнителя. Еще четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

