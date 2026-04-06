В "Лосином острове" начался нерест щуки

В национальном парке "Лосиный остров" начался ежегодный нерест щуки. Об этом сообщила пресс-служба природной территории.

Активное размножение сейчас проходит на Верхнеяузском водно-болотном комплексе. Нерест начинается сразу после схода льда, когда температура воды достигает 6–7 градусов, что обычно происходит в конце марта – начале апреля.

В нацпарке отметили, что первыми на мелководье выходят мелкие особи, а завершают нерест самые крупные. Размножение происходит группами: одну самку сопровождают от 2 до 4 самцов, а у крупных особей "свита" может достигать 8.

Одна самка способна отложить от 17,5 до 215 тысяч икринок. Их развитие занимает от 8 до 14 дней в зависимости от температуры воды. При этом мальки щуки быстро начинают самостоятельно питаться, в том числе охотиться на молодь других рыб.

Специалисты подчеркнули, что ранний нерест и быстрый рост молоди играют важную роль в поддержании баланса экосистемы. Щука регулирует численность других видов рыб.

Ранее в московской части нацпарка установили дуплянки – искусственные домики для летучих мышей. Их развесили в местах, где животным не хватает естественных укрытий.

Предполагается, что дуплянки в "Лосином острове" станут постоянным домом для летучих мышей и помогут поддержать их численность. Однако животные туда заселятся не сразу, так как они недоверчиво относятся к новым объектам.