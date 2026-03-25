В нацпарке "Лосиный остров" установили искусственные домики для летучих мышей

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В московской части национального парка "Лосиный остров" установили дуплянки – искусственные домики для летучих мышей. Их развесили в местах, где животным не хватает естественных укрытий, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как правило, летучие мыши отдыхают в дуплах старых деревьев. Таких растений становится меньше, поэтому специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды делают для животных искусственных укрытия.

Дуплянки напоминают птичьи домики, однако отличаются конструкцией. Вход расположен в виде горизонтальной щели в нижней части сооружения, что позволяет летучим мышам свободно проникать внутрь, но исключает доступ хищникам

По словам экспертов, дуплянки в "Лосином острове" станут постоянным домом для летучих мышей и помогут поддержать их численность. Однако животные туда заселятся не сразу, так как они недоверчиво относятся к новым объектам. Им необходимо время, чтобы изучить новые укрытия и убедиться в их безопасности.

Научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН кандидат биологических наук Денис Васеньков отметил важность того, что заселение дуплянок – это длительный процесс, который может растянуться на годы.

При этом, по его словам, не стоит ожидать, что искусственные убежища сразу будут заселены после развешивания дуплянок. Успех возможен, если в окрестностях, где они установлены, достаточно корма, а конструкция и места расположения дуплянок устроят животных.

Летучие мыши занимают важное место в экосистеме Москвы. Ночью они охотятся на насекомых-вредителей, а днем отдыхают в укрытиях. В дикой природе они прячутся в дуплах деревьях, трещинах или под корой, где висят вниз головой, зацепившись задними лапами за неровную поверхность.

Потомство рукокрылые выводят в период с мая по июль. Животные собираются в группы, пока самки вынашивают и кормят детенышей. Сообщества распадаются, когда малыши начинают летать и самостоятельно добывать пищу.

Эксперты советуют не тревожить летучих мышей в парках и на зеленых территориях. Трогать дуплянки, заглядывать внутрь или шуметь около них не стоит, чтобы не спугнуть будущих жильцов.

Ранее биолог Павел Глазков рассказал, что в этом году дятлы стали делать гнезда со входом с северной стороны. Это, согласно народным приметам, указывает на предстоящее жаркое лето.

В данный момент птицы активно создают новые дупла, а старые оставляют другим видам. Например, там могут поселиться скворцы, которые выбирают расщелины в деревьях и жилища, покинутые дятлами.