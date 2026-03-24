24 марта, 16:41

Биолог Глазков: изменения в гнездовой активности дятлов могут говорить о жарком лете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В этом году дятлы начали делать гнезда со входом с северной стороны, что, согласно народным приметам, указывает на предстоящее жаркое лето. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Он отметил, что обычно дятлы делают вход в дупло с восточной стороны. Теперь, когда гнезда выходят на север, можно предположить, что лето в России будет жарким.

Специалист добавил, что сейчас эти птицы активно делают новые дупла, а старые оставляют другим видам. Например, там смогут жить скворцы, которые выбирают расщелины в деревьях и жилища, покинутые дятлами.

Ранее Глазков рассказал, что чибисы и грачи в этом году вернулись в Москву с зимовки раньше, чем обычно. Он отметил, что именно эти птицы являются первыми вестниками весны.

При этом о наступлении тепла говорит и ранний выход медведей из спячки. Специалист предупредил, что все больше медведей могут в скором времени пробудиться в Подмосковье.

Читайте также


Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

