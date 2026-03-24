Биолог Глазков: изменения в гнездовой активности дятлов могут говорить о жарком лете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В этом году дятлы начали делать гнезда со входом с северной стороны, что, согласно народным приметам, указывает на предстоящее жаркое лето. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

Он отметил, что обычно дятлы делают вход в дупло с восточной стороны. Теперь, когда гнезда выходят на север, можно предположить, что лето в России будет жарким.

Специалист добавил, что сейчас эти птицы активно делают новые дупла, а старые оставляют другим видам. Например, там смогут жить скворцы, которые выбирают расщелины в деревьях и жилища, покинутые дятлами.

Ранее Глазков рассказал, что чибисы и грачи в этом году вернулись в Москву с зимовки раньше, чем обычно. Он отметил, что именно эти птицы являются первыми вестниками весны.

При этом о наступлении тепла говорит и ранний выход медведей из спячки. Специалист предупредил, что все больше медведей могут в скором времени пробудиться в Подмосковье.

