Новости

Новости

06 апреля, 14:30

Московский НПЗ примет на летнюю практику более 100 студентов

Фото: Сергей Шинов

Московский НПЗ компании "Газпром нефть" примет на летнюю практику более 100 студентов, сообщает пресс-служба предприятия.

В рамках практики будущие специалисты научатся управлять современным процессом переработки нефти, изучат цифровые системы контроля. Студенты-химики в реальных лабораториях будут проверять качество бензина, дизеля и других нефтепродуктов. Подготовка новых кадров также проводится с применением технологий виртуальной и дополненной реальности на учебном полигоне предприятия.

Помимо практики, также запланирован конкурс профессионального мастерства, а лучшим студентам предприятие предложит трудоустройство. Желающие принять участие в сезоне практик могут отправить анкету в соответствующем карьерном разделе на сайте предприятия.

Кроме того, геологи и геофизики, специалисты нефтегазового дела и электромонтеры смогут пройти практику на месторождениях компании. Компания также ждет студентов узкопрофильных специальностей, например геотехников, которые работают с промышленными объектами в зоне вечной мерзлоты. Всем, кто отправится на месторождения, компания оплатит дорогу, обеспечит жилье и питание на весь срок практики.

В офисах, научных центрах и ИТ-кластерах компании в Санкт-Петербурге и Тюмени практику пройдут студенты-экономисты, маркетологи, логисты, специалисты по закупкам и строительству, ИТ. На судах – специалисты по навигации и связи, судовые электрики и механики. Везде студентов будут сопровождать наставники, которые помогут освоить специальность и адаптироваться в коллективе.

Ранее сообщалось, что у студентов московских медицинских колледжей появились наставники, которые делятся с ними своим опытом и помогают практиковаться. Всего в проекте "Наставничество" примут участие 4,5 тысячи старших медсестер, прошедших курсы. Они будут вести группы по 5–10 человек.

Для занятий предоставляют специально оборудованные кабинеты непосредственно в медучреждениях. Там студенты работают в лабораторных, реанимационных и операционных условиях. Проект в этом году введут во всех медколледжах города.

Читайте также


Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

