Московский НПЗ примет на летнюю практику более 100 студентов

Московский НПЗ компании "Газпром нефть" примет на летнюю практику более 100 студентов, сообщает пресс-служба предприятия.

В рамках практики будущие специалисты научатся управлять современным процессом переработки нефти, изучат цифровые системы контроля. Студенты-химики в реальных лабораториях будут проверять качество бензина, дизеля и других нефтепродуктов. Подготовка новых кадров также проводится с применением технологий виртуальной и дополненной реальности на учебном полигоне предприятия.

Помимо практики, также запланирован конкурс профессионального мастерства, а лучшим студентам предприятие предложит трудоустройство. Желающие принять участие в сезоне практик могут отправить анкету в соответствующем карьерном разделе на сайте предприятия.

Кроме того, геологи и геофизики, специалисты нефтегазового дела и электромонтеры смогут пройти практику на месторождениях компании. Компания также ждет студентов узкопрофильных специальностей, например геотехников, которые работают с промышленными объектами в зоне вечной мерзлоты. Всем, кто отправится на месторождения, компания оплатит дорогу, обеспечит жилье и питание на весь срок практики.

В офисах, научных центрах и ИТ-кластерах компании в Санкт-Петербурге и Тюмени практику пройдут студенты-экономисты, маркетологи, логисты, специалисты по закупкам и строительству, ИТ. На судах – специалисты по навигации и связи, судовые электрики и механики. Везде студентов будут сопровождать наставники, которые помогут освоить специальность и адаптироваться в коллективе.

